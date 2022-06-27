النيتو العربي إستراتيجيا أم مناورة مفاوض؟!

2022/06/27 | 15:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حازم أحمد فضالة || أعلنت أميركا مشروع حلف (نيتو عربي) في غرب آسيا، لمواجهة ما أسمته (خطر إيران)، يضم الدول: السعودية، مصر، الأردن، العراق، إسرائيل (فلسطين المحتلة)، وهو مشروع سبق أنَّ أصَّلَ له ترمب (2018)، وكان عنوانه (تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي – ميسا)، وأُطلِقَ عليه رمزيًّا (النيتو العربي)، يضم دول مجلس التعاون الخليجي […]

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