واشنطن تخطط لتزويد أوكرانيا صواريخ أرض-جو أكثر تطوراً

2022/06/27 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا نظاما صاروخيا أرض-جو متطورّا “متوسط وبعيد المدى”، وفق ما افاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه “من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع عن شراء نظام ناسامس (نظام الصواريخ المتقدمة أرض-جو) لأوكرانيا”.

وأضاف أن الرئيس الأميركي جو بايدن “جعل من مسألة شراء أنظمة دفاع جوي متطورة لأوكرانيا أولوية”.

ونظام الصواريخ أرض-جو “ناسامس” من صنع شركة رايثيون الأميركية والمجموعة النروجية كونغسبرغ.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع ان تعلن واشنطن أيضاً عن تسليم معدات أخرى إلى القوات الاوكرانية، خصوصاً ذخيرة للمدفعية وأجهزة رادار.

عدّلت الولايات المتحدة في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، لتأخذ في الاعتبار صراعاً بات متركّزاً في شرق البلاد، حيث تلعب المدفعية دوراً كبيرا جداً.

وبدأت واشنطن خصوصاً في تسليم قاذفات صواريخ متحرّكة من طراز هيمارس إلى الأوكرانيين بمدى يصل إلى 80 كيلومتراً.

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