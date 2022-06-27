الفتح يعلق على عدم مشاركة تيار الحكمة في الحكومة المقبلة

2022/06/27 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، على عدم مشاركة تيار الحكمة في الحكومة المقبلة.

وقال الفتلاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "انسحاب تيار الحكمة من المشاركة في الحكومة ليست المرة الاولى حدثت في مناسبات سابقة برغم ان الحكيم لديه سياسيين وبرلمانيين ولكنه اختار الذهاب الى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية".

واضاف، ان "كل كتلة لديها رؤية خاصة من المنظور السياسي تتبعه في نشاطاتها".

واستبعد الفتلاوي "انسحاب اي طرف من مكونات الاطار التنسيقي في المرحلة المقبلة"، مؤكداً ان "الاطار اصبح متماسكاً أكثر من السابق وسيمضي في اجراءات تشكيل الحكومة".

وكان زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، جدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة العراقية القادمة، واستمراره في الدور الوطني القاضي بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين".

وأكد على الاستمرار بالضغط "باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".

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