التعليم تصدر توجيها للجامعات بشأن الطلبة المرقنة قيودهم (وثيقة)

2022/06/27 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، توجيهاً جديداً للجامعات بشأن الطلبة المرقنة قيودهم.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) إنه "الحاقـا بكتابنـا بـالعـدد ت م2460/5 فـي 2022/3/28 واستنادا الى الفقـرة (4) مـن محضر الاجتمـاع، الخامس (الالكتروني) لهيئـة الـرأي والـوارد الينـا بموجـب كـتـاب هيئـة الـرأي بالعـدد 12س/524 وسـعيـا مـن الـوزارة للحفاظ على مستقبل ابنائها الطلبة ومعالجـة حـالات الطلبـة اللـذيـن لـم تسمح لهم الفرصة باجتياز السنة الدراسية 2021/2020 اعتبـار السنة الدراسية 2021/2020 سـنـة عـدم رسـوب للطلبـة المرقنة قيودهم في الدراسـات الأوليـة الصباحية والمسائية والاهليـة باستثناء حـالات الغش والتزوير والعقوبات الانضباطية وتكون مباشرتهم للسنة الدراسية 2022 -2023 .

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