ملكة جمال فلبينية تفوز بمسابقة كبرى خاصة بالمتحولين جنسيًا

2022/06/27 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت ملكة الجمال الفلبينية فوشيا آن رافينا في مسابقة Miss International Queen لعام 2022، وهي مسابقة وصفها المنظمون بأنها أكبر مسابقة جمال في العالم للنساء المتحوّلات جنسيًا.

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