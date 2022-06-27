قفزة بنسبة الاصابة بكورونا.. بعد انخفاض طارئ يوم امس

2022/06/27 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عاودت نسبة الاصابة بكورونا في العراق لتسجيل قفزة كبيرة بعد انخفاض ضئيل تم تسجيله يوم امس.واظهر الموقف الوبائي تسجيل 1905 اصابات باجراء 8578 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة 22%، فيما كانت نسبة الاصابة يوم امس 19% منخفضة من 20% تم تسجيلها اول الامس.

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