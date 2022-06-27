الصحة تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا و (2) حالة وفاة

2022/06/27 | 16:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

سجلت وزارة الصحة إصابات بفيروس كورونا بلغ عددها 1905 إصابة خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة، لليوم الاثنين 27 حزيران 2022.



وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “عدد المتعافين من المرض بلغ 487 حالة، تقابله (2) وفيات”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 14209”.

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