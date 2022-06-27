الناتو يعلن تعزيز قواته القتالية في جناحه الشرقي لتصل الى 300 ألف جندي

2022/06/27 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيقوم بتعزيز قواته القتالية في الجزء الشرقي من الحلف ليصل تعدادها إلى أكثر من 300 ألف جندي.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإسبانية، مدريد "سنعزز دفاعاتنا الأمامية، وسنزيد عدد قوات الجاهزية العالية إلى أكثر من 300 ألف".

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