2022/06/27 | 16:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالتي وفاة بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة مرعبة لإصابات كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة مرعبة لإصابات كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).