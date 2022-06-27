الأمن الوطني يضبط (18) وكراً و (320) خزان وقود مُعدة للتخزين والتهريب

2022/06/27 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في

العاصمة بغداد من ضبط (7) صهاريج و (18)

وكراً كانت مُعدة لتخزين وتهريب

المشتقات النفطية، بداخلها (320) خزان

وقود مختلفة السعات تحوي نحو (59,425) ألف

لتر من مادة البنزين

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