2022/06/27 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الإثنين، قفزة كبيرة بإصابات فيروس

كورونا خلال آخر 24 ساعة.

واظهر الموقف الوبائي اليومي، "تسجيل

مختبرات وزارة الصحة 1905 إصابات جديدة

وحالتي وفاة، الى جانب 487 حالة شف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل قفزة كبيرة جداً باصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل قفزة كبيرة جداً باصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).