بعمليات منفصلة.. الأمن الوطني يعلن ضبط أوكاراً وخزانات للوقود معدّة للتخزين والتهريب

2022/06/27 | 16:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ضبط 18 وكراً و320 خزان وقود مُعدّة للتخزين والتهريب.

وأوضح الجهاز في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “مفارزه في بغداد تمكنت من ضبط (7) صهاريج و (18) وكراً كانت مُعدة لتخزين وتهريب المشتقات النفطية، بداخلها (320) خزان وقود مختلفة السعات تحوي نحو (59,425) ألف لتر من مادة البنزين، وما يقارب (28,950) ألف لتر من مادة الكاز، كما أُلقي القبض على ثلاثة مهربين”.

وأضاف، “في محافظة بابل تمكنت مفارز الجهاز من ضبط صهريجين بداخلهما (8) آلاف لتر من الوقود المهرب بعد اعتراض طريقهما وإلقاء القبض على صاحبيهما كما ضُبط بحوزتهما (42) دفتر تجهيز وقود”.

وتابع الجهاز، “في محافظة ذي قار تم ضبط صهريج محمل بـ (10) آلاف لتر من الكاز المهرب وإلقاء القبض على صاحبه”.

وأكمل “وفي صلاح الدين فقد ألقت مفارزنا القبض على (8) متهمين يعملون بتجارة المشتقات النفطية، وضُبط بحوزتهم (5,100) لتر.

وقد تمت إحالة المتهمين وجميع المضبوطات إلى الجهات ذات العلاقة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون”.

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