2022/06/27 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين، ضبط (18) وكراً و (320) خزان وقود مُعدة للتخزين والتهريب في بغداد والمحافظات.وذكر الجهاز في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد تمكنت من ضبط (7) صهاريج و (18) وكراً كانت مُعدة لتخزين وتهريب المشتقات النفطية، بداخلها (320) خزان وقود مختلفة السعات تحوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 18 وكراً و 320 خزان وقود مُعدة للتخزين والتهريب في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 18 وكراً و 320 خزان وقود مُعدة للتخزين والتهريب في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).