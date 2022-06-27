دراسة تحدد الوقت الذي ينتشر فيه سرطان الثدي بشكل أكبر في الجسم

2022/06/27 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن سرطان الثدي ينتشر في أغلب الأحيان أثناء نوم المرضى، وهو ما قد يغير طريقة "اكتشاف وعلاج المرض في المستقبل"، وفقا لـ"ساينس أليرت".

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