انهاء نظام الثورة المضادة وبرلمانه، مرهون بتطور النضال الجماهيري الثوري - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2022/06/27 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق انهاء نظام الثورة المضادة وبرلمانه،مرهون بتطور النضال الجماهيري الثوريفي مسرحية مفضوحة للقوى والأحزاب البرجوازية الإسلامية والقومية الحاكمة في العراق، عقد برلمان هذه القوى جلسة استثنائية يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ووافق على النواب البدلاء عن نواب كتلة تيار الصدر الذين سبق وان استقالوا من البرلمان خلال هذا الشهر لأهداف خاصة بهذا التيار.ان ازمة النظام السياسي الحالي لقوى ال ......





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