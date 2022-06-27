2022/06/27 | 16:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DKtFUVS3pAg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بائع جرائد يبكي على الهواء رجلي رح ينقطعوا وبناتي ما يعرفون!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بائع جرائد يبكي على الهواء رجلي رح ينقطعوا وبناتي ما يعرفون!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).