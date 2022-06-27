“أوبك” تكشف عن ارتفاع أسعار سلة خاماتها لتسجل 112 دولاراً للبرميل الواحد

2022/06/27 | 16:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشفت منظمة أوبك، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار سلة خاماتها لتسجل 112 دولارا للبرميل الواحد.

وأعلنت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة خبر برس (واخ)، إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم 112.35 دولارا للبرميل الواحد”، مبينة أن “السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 1.26 دولار بعد ان سجل 111.09 دولاراً”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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