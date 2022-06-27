رونالدو يتجاهل بيكهام من أجل مانشستر يونايتد

2022/06/27 | 16:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تمسك كريستيانو رونالدو بالبقاء في فريقه مانشستر يونايتد، رغم اهتمام نادي إنترميامي الأمريكي الذي يُديره أسطورة اليونايتد ديفيد بيكهام.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية فقد تجاهل الدون فرصة الانضمام لنادي إنترميامي الأمريكي مُفضلاً البقاء في مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير أن بيكهام استكشف فرص التعاقد مع رونالدو هذا الصيف لتدعيم الفريق الذي يُنافس في الدوري الأمريكي، ولكن قائد مُنتخب إنجلترا السابق تم إخباره أن رونالدو ليس للبيع.

وأكدت الصحيفة البريطانية على أن المُدرب إيريك تين هاج سيعقد اجتماعاً مع الدون حين عودة الفريق للتدريبات استعداداً للموسم الجديد.

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