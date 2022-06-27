الإطار يوجه رسالة تحذير ويلوح باستخدام الخيار

2022/06/27 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادحذر الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، الاحزاب الكردية من التسبب في تعطيل العملية السياسية بسبب الخلاف المستمر على رئاسة الجمهورية، مبينا ان استمرار الخلاف سيدفعه الى الدخول بأكثر من مرشح داخل البرلمان والتصويت على الرئيس دون توافق.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "استمرار الخلاف بين الاحزاب الكردية حول تسمية مرشح رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، سوف يدفع الى تعطيل العملية السياسية في العراق، ولهذا يجب الحذر من هذه الامر من قبل القوى الكردية، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".واضاف الفتلاوي انه "رغم الاجتماعات والوساطات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لا توافق على مرشح رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة". وتابع ان " استمرار الخلاف يدفع البرلمان لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، بدخول الكرد بأكثر من مرشح ويبقى تصويت النواب هو من يحسم هذا الملف، فلا يمكن بقاء تعطيل تشكيل الحكومة بسبب الخلاف الكردي – الكردي"

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