المحكمة غرّمته 50 جنيهاً.. السجن لأستاذ جامعي مصري قتل 60 فأر تجارب انتقاماً من زميلته!

2022/06/27 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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قضت محكمة مصرية بحبس معيد في كلية الطب البيطري بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 جنيهاً، وذلك بعد أن قتل 60 فأر تجارب انتقاماً من زميلته بهدف تعطيلها في رسالة الماجستير. فيما قالت وسائل إعلام مصرية، الأحد 26 يونيو/حزيران 2022، إن جامعة جنوب الوادي قررت إيقاف المعيد عن العمل على خلفية الواقعة.كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا استقبلت بلاغاً من "هاجر.م" ضد المعيد تتهمه بوضع مادة سامة لفئران تجارب عددها 60 فأراً، وذلك لإفساد تجاربها البحثية؛ حيث قام معيد بقتل 60 فأراً بوضع مادة سامة في أرض المعمل والأقفاص ومياه الشرب، لإفساد تجارب زميلته التي تعمل على رسالة الماجستير.أثناء قيام الباحثة "هاجر" المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي بقنا (جنوب مصر) بمتابعة المعمل والتجارب التي تقوم بها لاحظت وجود مادة سامة داخل الأقفاص ونفوق جميع فئران التجارب وعددها 60 فأراً.حيث أفادت التحريات الأمنية بصحة ما قررته الشاكية، واتخذت السلطات المعنية اللازم.بينما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن القضية عمرها أكثر من عام ونصف فى المحاكم، قبل أن تنتهي فصولها بإدانة المعيد ومعاقبته بالحبس والغرامة.

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