ديالى تخصص 100 دونم لبناء 3 مجمعات سكنية بكلفة تصل الى 100 مليار دينار

2022/06/27 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اعلن قائمممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، اليوم الاثنين، عن تخصيص 100 دونم لبناء 3 مجمعات سكنية.

وقال الحيالي لـ (بغداد اليوم)، ان "لجنة مشتركة استكملت عملية فرز 100 دونم قرب تقاطع القدس( 10كم شمال غرب بعقوبة) لعرضها للاستثمار لبناء 3 مجمعات سكنية في ان واحد وفق طراز معماري مميز".

واضاف، ان "الكلفة المتوقعة للمجمعات الثلاثة تصل الى نحو 100 مليار دينار مؤكدا بان الفرص ستعرض على الشركات والمستثمرين في اقرب فرصة ممكنة من اجل التنافس"، مؤكداً ان "قطاع الاسكان الاكثر نشاطا على مستوى ديالى بسبب وجود طلب كبير على الوحدات السكنية".

واشار الى ان "بعقوبة تحتاج الى 20 الف وحدة سكنية على الاقل من اجل خلق مبدا التوازن في الطلب على الوحدات السكنية خاصة وانها تضم حاليا قرابة 350 الف نسمة والاعداد في تصاعد مستمر".

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