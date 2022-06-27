تشيلسي يواصل ثورة التغييرات.. ويُعلن رحيل أسطورته بيتر تشيك

2022/06/27 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، رحيل بيتر تشيك، المستشار الفني للفريق، عن منصبه، اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران الجاري.

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