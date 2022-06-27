الأمن الوطني يضبط 18 وكرا لتهريب المخدرات

2022/06/27 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت إحالة المتهمين وجميع المضبوطات إلى الجهات ذات العلاقة.

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