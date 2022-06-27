اعلان اعلى درجات الخطر في تركيا

2022/06/27 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ولايات عدة في شمال تركيا، اليوم

الاثنين، هطول أمطار غزيرة، تسببت في

سيول جرفت الطرق، ما دفع السلطات إلى

إعلان أعلى درجات الخطر.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن "السلطات

أصدرت تحذيرات للمواطنين في س

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