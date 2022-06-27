مدير مكتب المرجع السيستاني في لبنان :ليست لدي اي صفحة او موقع في وسائل التواصل الاجتماعي

2022/06/27 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير مكتب المرجع السيستاني في

لبنان الحاج حامد الخفاف امتلاكه أية

صفحة أو موقع في وسائل التواصل

الاجتماعي بتاتاً

وقال الخفاف في تصريح صحفي لوكالة شفقنا

تابعته وكالة نون الخبرية اليوم لقد

صدرت في

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