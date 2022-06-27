مدير مكتب السيد السيستاني في لبنان ينفي وجود صفحات له على مواقع التواصل

2022/06/27 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفى مدير مكتب السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف، اليوم الاثنين، وجود صفحات له على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الخفاف في تصريح “صدرت في الآونة الأخيرة عدة تغريدات منسوبة لي في وسائل التواصل، ومضمونها بنفسه يكشف عن عدم صحة النسبة، ومع ذلك يهمني التأكيد أنه ليست لدي أية صفحة أو موقع […]

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