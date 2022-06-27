2022/06/27 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: احتياطي العراق من الذهب تجاوز 130 طناً) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: احتياطي العراق من الذهب تجاوز 130 طناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).