2022/06/27 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الاستخبارات تضبط مستودع ضخم للعتاد جنوبي الموصل (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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