الخطوط القطرية: 160 رحلة ذهاب واياب يوميًا لمشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة لـ”مبيت”

2022/06/27 | 17:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أكدت مجموعة الخطوط الجوية القطرية قدرة الناقلة الوطنية على استيعاب حركة السفر المتوقعة خلال كأس العالم مونديال قطر 2022، فيما اشارت الى اتفاقية ستتضمن 160 رحلة يوميًا ذهابًا وايابا مع 6 مدن عربية، لمشاهدة المباريات والعودة دون الحاجة للمبيت في الفنادق.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن “الخطوط القطرية لديها من القدرات البشرية والتقنية والطائرات ما يؤهلها لاستيعاب زوار دولة قطر خلال الحدث العالمي للاستمتاع بنسخة مبهرة من البطولة، دون الإخلال بجدول أعمالها الاعتيادي من مقر عملياتها مطار حمد الدولي.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالتعاون مع 4 شركات طيران خليجية والتي تتضمن برنامجا خاصا لرحلات طيران مشجعي اليوم الواحد ستساعد القادمين من مدن دبي ومسقط والرياض وجدة والكويت من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم على القدوم إلى قطر لمتابعة الفعاليات ومشاهدة المباريات والعودة في نفس اليوم، دون الحاجة إلى حجز فندقي مسبق.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم حوالي 168 رحلة يوميا للذهاب والإياب بواقع 60 رحلة من دبي عبر شركة فلاي دبي، و48 رحلة من مسقط عبر الطيران العُماني، و40 رحلة من الرياض وجدة عبر الخطوط السعودية، و20 رحلة من الكويت عبر الخطوط الجوية الكويتية.

وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة “أفضل مطار في العالم” من شركة سكاي تراكس العالمية.

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