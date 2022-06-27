تقرير يكشف المشاكل التي تواجه مستوردي الحبوب من روسيا

2022/06/27 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف تقرير نشر على موقع المجلس الفيدرالي السويسري، عن أن الدول المستوردة للحبوب الروسية تواجه صعوبات لأن المعاملات المالية مع روسيا أصبحت صعبة والعديد من شركات الشحن تقاطعها.وجاء في التقرير: “لا تخضع واردات الحبوب من روسيا للعقوبات الغربية، لكن المستوردين يواجهون صعوبة في شراء الحبوب الروسية (بسبب فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع “سويفت”)، حيث […]

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