البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطاته من الذهب إلى أكثر من 130 طناً

2022/06/27 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تقدُّم العراق عشر مراتب بضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميًّا والمرتبة الرابعة عربيًّا.وأكّد البنك المركزي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من 34 طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، وقد جاءت هذه الزيادة في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية".وأشار إلى أن "الذهب يعدُّ من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وملاذًا آمنًا في ظروف عدم اليقين، لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي".

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