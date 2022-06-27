يثير الجدل ويتبرأ من جنسيته اللبنانية.. راغب علامة: قيادات بلدي لا تمثلني

2022/06/27 | 17:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تصدّر اسم الفنان اللبناني راغب علامة، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد إعلان تبرأته من جنسيته اللبنانية، وفخره بحصوله على الجنسية الإماراتية.

وقال راغب علامة في تصريح صحفي، تابعته خبر برس (واخ) رداً على الجدل الذي أثير حول حصوله على الجنسية الإماراتية، أنه “يعتز بانتمائه للإمارات والرئيس الذي يمثله هو الشيخ محمد بن زايد”.

وأضاف: “إن الحاكم الذي يحكمني في دبي هو الحاكم المتطور والعظيم الشيخ محمد بن راشد، هذه القيادة هي قيادتي وتمثلني، وقيادات بلدي هنا في لبنان لا تمثلني”.

وأثار كلام علامة، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب بعضهم بسحب الجنسية اللبنانية منه، فيما وصف البعض الآخر أن كلامه أتى بسبب الفساد الذي ينهش بالدولة اللبنانية وبين الحكام والمسؤولين.

وعبّر بعض نجوم الفن والإعلام عن تضامنهم مع الفنان راغب علامة، ضد الحملة التي أثيرت، إذ كتبت الإعلامية نضال الأحمدية في “حملة الحقد الغبي على السوبر راغب علامة، تعبر عن أهلها، ولي كلام كثير عنه، عزته وشرفه ووطنيته، وأنا أعرفه منذ العام ١٩٨٣”.

وأضافت نضال “راغب يحب لبنان، لكن ليس على طريقة العونطجية والوطنجية الذين انتخبوا المجرمين”، مؤكدة أن “راغب علامه لبناني مثل كل لبناني يحمل أكثر من جنسية ومن واجبه أن يشكر رئيسه الجديد”.

وبدوره رد علامة على كلام الأحمدية بالقول “شكرًا يا صديقتي نضال أنا متأثر جداً من الوضع السيء الذي وصل الناس إليه، بسبب قيادات الفساد والإجرام”، واضاف “أنا والحمد لله أملك منازل في أجمل عواصم العالم وأولادي غادروا لبنان، لكنني أحب لبنان ولا أرضى من موقعي أن اسكت وأكون شاهد زور على الجرائم التي يتسبب بها أهل الحكم بحق الشعب اللبناني”.

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