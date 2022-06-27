مدرب وطني الصالات: نعاني من كثرة الإصابات في نهائي كأس العرب

2022/06/27 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة الصالات ناظم الشريعة، أن فريقه يعاني من كثرة الإصابات في نهائي كأس العرب أمام المغرب.وقالَ الشريعة في المُؤتمرِ الصّحفي، الذي عقدَ اليوم الاثنين، “نحن مستعدون لهذه المواجهةِ المُهِمة والتي لا تخلُو من الصعوبةِ، ونحترمُ المنتخبَ المغربيّ الذي يعدُّ من أفضل المنتخباتِ العربيّة، فضلاً عن احترامي لمنتخبي”.وأشارَ […]

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