البنك المركزي: الاحتياطي العراقي من الذهب تجاوز 130 طناً

2022/06/27 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تقدُّم العراق عشرة مراتب بضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميًّا والمرتبة الرابعة عربيًّا.

وأكّد البنك المركزي العراقي شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، وقد جاءت هذه الزيادة في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

يشار إلى أنّ الذهب يعدُّ من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وملاذًا آمنًا في ظروف عدم اليقين، لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي.

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