الكاظمي.. يؤكد حرص العراق على تطوير التعاون الثنائي مع الكويت

2022/06/27 | 17:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، حرصه على تطوير التعاون الثنائي مع الكويت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الاثنين، السفير الكويتي لدى العراق، السيد سالم الزمانان، وذلك بمناسبة انتهاء مهماته كسفير لبلاده في بغداد”.

واضاف البيان أن “اللقاء شهد مناقشة الوضع في المنطقة في ضوء الدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر إقليمياً”.

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى “العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطلع إلى إدامتها وتجاوز كل العقبات التي تبرز بين الحين والآخر، وأبلغ سيادته نقل تحياته إلى القيادة في الكويت”، مشدداً على “حرصه على تطوير التعاون الثنائي بما يعزّز مصالح شعبي البلدين الشقيقين”.

من جانبه أعرب السفير الكويتي عن “شكره للحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء، للجهود التي بذلت من أجل تقوية العلاقات بين البلدين وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة”.

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