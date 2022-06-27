مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً جديداً

2022/06/27 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، في لبنان، اليوم الاثنين، بياناً جديداً.

وقال مدير مكتب المرجع الديني في لبنان، حامد الخفاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "صدرت في الآونة الأخيرة عدة تغريدات منسوبة لي في وسائل التواصل".

وأضاف انه "ليست لدي أية صفحة أو موقع في وسائل التواصل الاجتماعي بتاتاً، وكل ما نشر وينشر عبر هذه الوسائل هو مزور عليّ وغير صحيح.



لذا اقتضى التوضيح".

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