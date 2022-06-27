البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع احتياطاته من الذهب

2022/06/27 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تقدُّم العراق عشر مراتب بضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميًّا والمرتبة الرابعة عربيًّا.

وأكّد البنك المركزي العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من 34 طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، وقد جاءت هذه الزيادة في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية".

وأشار إلى أن "الذهب يعدُّ من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وملاذًا آمنًا في ظروف عدم اليقين، لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي".

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