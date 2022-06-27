“بعيدة عن الأجهزة الأمنية”..الكشف عن مواقع استهداف حقول كردستان

2022/06/27 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، المناطق التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت حقول كردستان الغازية، فيما أشار إلى أنه سنحقق بتورط المخابرات التركية بعملية القصف.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال السورجي في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه “ومنذ يوم أمس الأحد […]

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