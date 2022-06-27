حريق داخل قاعدة عين الاسد في الانبار.. مصدر يوضح

2022/06/27 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حادث حريق داخل قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار، فيما أشار إلى أن الحادث نتيجة تماس كهربائي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل مكان مخصص للراحة والمنام داخل قاعدة عين الاسد / الجانب العراقي، دون وقوع إصابات".وأشار إلى أن "الحادث وقع بسبب تماس كهربائي".

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