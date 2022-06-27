“لمنع التهريب”.. برلماني: على الحكومة ارجاع سيطرة الصفرة مع الاقليم

2022/06/27 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..شدد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الاثنين ، ضرورة ارجاع سيطرة الصفرة على حدود إقليم كردستان والمحافظات المجاورة لمنع حالات التهريب وإدخال البضائع غير المرخصة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال تركي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “حكومة الاقليم غير خاضعة لسلطة الحكومة المركزية، […]

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