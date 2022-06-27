قبل المونديال.. هل رفع متجر قطري علم المثليين علنا؟

2022/06/27 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يركّز الفيديو على علم المثليين أو علم قوس قزح مرفوعاً في مجمّع تجاريّ كبير، ويسمع صوت رجل معلّقاً "تفضّلوا…علم المثليين مرفوعاً في أرقى المجمعات التجاريّة…".

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