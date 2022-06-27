2022/06/27 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقيقة من قام باطلاق هذه الصواريخ على العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Cx5gbAGi710
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقيقة من قام باطلاق هذه الصواريخ على العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقيقة من قام باطلاق هذه الصواريخ على العراق !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).