شاهد بالفيديو.. حقيقة من قام باطلاق هذه الصواريخ على العراق !

2022/06/27 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cx5gbAGi710

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