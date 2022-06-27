البنك المركز يعلن العراق رابعاً عربياً في احتياطي الذهب

2022/06/27 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاع الاحتياطي، ليكون في المرتبة الرابعة عربياً.

وقال البنك في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) إن “العراق تقدّم عشر مراتب بضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميّاً والمرتبة الرابعة عربيًّا”.

وأكّد البنك “شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته”، واضاف البنك، بحسب البيان، “جاءت هذه الزيادة في إطار ستراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية”.

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