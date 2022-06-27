الناتج الاجمالي المحلي، كذبة لا نصدقها. - احمد عبد الستار

2022/06/27 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار أحمد عبد الستارضجت القنوات الاخبارية والمواقع الالكترونية العراقية والعربية وعالمية أيضا قبل أيام مضتْ، بخبر مفرح عن العراق، مضمونه بأن العراق جاء بالمرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة 9.5%، النسبة التي سبق وتوقعها صندوق النقد الدولي هذا العام، وكما نشرت مجلة (Global Finance) الأمريكية ذات المرجعية العالمية عن الأخبار المالية والتجارية والبنوك، في تقري ......





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