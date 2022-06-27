إخماد حريق في قاعدة عين اﻷسد الجوية (تفاصيل)

2022/06/27 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، باندلاع حريق داخل قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في مكان مخصص للراحة والمنام داخل الجانب العراقي من قاعدة عين الاسد".

وأضاف المصدر؛ أن "الحادث كانت نتيجة تماس كهربائي دون أن يوقع أية خسائر بشرية".

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