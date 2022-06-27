جامعة عراقية تحصل على المركز الاول بتصنيف وزارة التعليم

2022/06/27 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حصل قسم تقنيات البصريات في كلية دجلة الجامعة، اليوم الاثنين، على المركز الاول من بين التخصصات المناظرة في الجامعات الحكومية والاهلية.

وذكرت كلية دجلة الأهلية بحسب البيان تلقته (بغداد اليوم) ان " المركز جاء حسب تصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام ٢٠٢١ واقامة عمادة الجامعة احتفالية بهذه المناسبة بحضور عدد من الاكاديميين".واشار الى ان" الاحتفالية شهدت تكريم اساتذة وطلبة القسم بالشهادات التقديرية عرفناً لجهودهم المبذولة في احراز المركز الاول". واضفا البيان انه " كلية دجلة تسعى الجامعة بان تكون في مصاف الجامعات العالمية من خلال البحوث العلمية واستحداث اقسام متطورة جديدة و مختبرات علمية بالاضافة الى استحداث بنى تحتية تواكب الحداثة العالمية".

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