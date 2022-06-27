روبرت مالي يلتقي وزير خارجية قطر لبحث عقد محادثات محتملة بين أمريكا وإيران

2022/06/27 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، الإثنين، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي مطلع على الزيارة لشبكة CNN.

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