يد العراق تعسكر في مصر.. ومؤمن على رادار ناد سعودي

2022/06/27 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق غدا الثلاثاء، تحضيرات المنتخب

العراقي لكرة اليد في العاصمة المصرية

القاهرة، استعدادا للمشاركة في دورة

التضامن الإسلامي التي ستقام في مدينة

قونيا التركية خلال أغسطس/آب المقبل.

وقال حسام عبد الر

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