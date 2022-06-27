2022/06/27 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الإثنين، السفير الكويتي لدى العراق

سالم الزمانان، وذلك بمناسبة انتهاء

مهامه كسفير لبلاده في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل السفير الكويتي لدى بغداد.. ويبحث معه "وضع المنطقة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل السفير الكويتي لدى بغداد.. ويبحث معه "وضع المنطقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).