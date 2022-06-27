توجيه من وزير الداخلية بشأن ترقية الضباط

2022/06/27 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بإرسال جداول الضباط المشمولين بترقية تموز إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “الغانمي ترأس اجتماعاً ضم قادة الوزارة والجهات ذات العلاقة للاطلاع على أسماء الضباط المشمولين بالترقية في جدول تموز المقبل”.وأضافت، أن “الغانمي أجرى مراجعة […]

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